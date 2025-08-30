Опубликовано видео момента убийства Парубия

Появилось видео предположительного момента убийства экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Его публикует газета «‎Известия».

На кадрах видно, как, предположительно, за Парубием следует мужчина с сумкой курьера, стреляет ему в спину и скрывается с места преступления.

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ в быавшего парламентария выстрелили не менее восьми раз.

Украинские Telegram-каналы пишут, что, предположительно, стрелком является курьер сервиса по доставке еды Glovo — испанской глобальной сервисной компании по доставке через мобильное приложение. Официальных комментариев по поводу этой информации нет.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе.

Ранее появилось фото предполагаемого стрелка, который мог убить Парубия.