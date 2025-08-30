Глава фракции «Евросолидарность» Ирина Геращенко заявила в своем Telegram-канале, что за убийством экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия якобы стоит Россия.

«Мы связываем это убийство с его государственнической проукраинской позицией и считаем, что за этим жестоким преступлением может стоять наш исконный враг и террорист — Российская Федерация и её пятая колонна. Москва искренне ненавидела Парубия как одного из создателей современного украинского государства», — написала она.

Бывшего спикера Рады Парубия убили во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ в быавшего парламентария выстрелили не менее восьми раз.

Парубий — один из лидеров «Евромайдана», координатор Самообороны. После победы протестующих был в феврале 2014 года назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, затем его избрали в Раду, где он стал вице-спикером, а с апреля 2016 года по август 2019-го — спикером.

В России политика называли фактическим организатором трагедии 2 мая в Одессе. Впоследствии, как сообщалось, экс-спикер создал группу журналистов-расследователей, которая предоставляла ангажированные сведения не только для СМИ, но и для судов, а также непосредственно для Европейского суда по правам человека, чтобы помешать объективному расследованию случившегося.

Ранее появилось видео с места убийства Парубия.