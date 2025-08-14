На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии женщина начала возносить молитвы лабубу, приняв куклу за божество, попав на видео

В Индии женщина начала возносить молитвы лабубу, приняв куклу за божество, и попала на видео, пишет NDTV.

На кадрах женщина проводит традиционные индуистские ритуалы перед куклой лабубу, предлагая прасад и проявляя глубокое почтение. По словам автора публикации, дочь женщины сказала ей, что лабубу — это китайское божество. Услышав это, мать начала поклоняться игрушке.

Видеоролик, разошедшийся по соцсетям, вызвал смешанную реакцию. Одни пользователи посмеялись над культурной путаницей, другие напомнили о том, как быстро в интернете распространяется дезинформация. В комментариях звучали как ироничные, так и философские замечания о том, что истинная преданность способна превратить даже игрушку в объект духовного почитания.

Эксперты по культуре отмечают, что подобные случаи показывают, как глобализация и социальные сети могут смешивать символы и образы из разных культур, иногда создавая забавные или парадоксальные ситуации.

Ранее мальчик в истерике разбил имущество на $56 тысяч, не получив лабубу.

