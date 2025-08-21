На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Компания Pop Mart анонсировала выпуск мини-лабубу

NYP: компания Pop Mart анонсировала выпуск мини-версий кукол лабубу
true
true
true
close
SCMP

Компания Pop Mart анонсировала выпуск мини-версий кукол лабубу, пишет New York Post. Cообщается, что они появятся в продаже уже на этой неделе.

Акции компании Pop Mart взлетел в цене на бирже после того, как компания объявила о запуске мини-версий своих самых популярных кукол лабубу. Генеральный директор Ван Нин сообщил, что новые мини-лабубу будут выполнены в формате аксессуаров для телефонов.

«Мы на пути к выручке в $2,78 млрд, и, думаю, показатель $4,18 млрд в этом году также вполне достижим», — прокомментировал он коммерческий успех.

Финансовые результаты компании подтверждают слова руководителя. Как пишут СМИ, в первой половине 2025 года прибыль Pop Mart выросла на 397%, а выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 1142% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в Индии женщина начала возносить молитвы лабубу, приняв куклу за божество, попав на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами