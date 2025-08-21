Компания Pop Mart анонсировала выпуск мини-лабубу

Компания Pop Mart анонсировала выпуск мини-версий кукол лабубу, пишет New York Post. Cообщается, что они появятся в продаже уже на этой неделе.

Акции компании Pop Mart взлетел в цене на бирже после того, как компания объявила о запуске мини-версий своих самых популярных кукол лабубу. Генеральный директор Ван Нин сообщил, что новые мини-лабубу будут выполнены в формате аксессуаров для телефонов.

«Мы на пути к выручке в $2,78 млрд, и, думаю, показатель $4,18 млрд в этом году также вполне достижим», — прокомментировал он коммерческий успех.

Финансовые результаты компании подтверждают слова руководителя. Как пишут СМИ, в первой половине 2025 года прибыль Pop Mart выросла на 397%, а выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 1142% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в Индии женщина начала возносить молитвы лабубу, приняв куклу за божество, попав на видео.