Аэропорт Уфы приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Уфы
Вадим Брайдов/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко пояснил, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем в аэропортах Волгограда и Сочи примерно в 6:00 30 августа сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Воздушная гавань Волгограда не принимала и не выпускала самолеты с 23:06, аэропорт Сочи — с 02:31.

Накануне обломки сбитого беспилотника повредили одну из технологических установок на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), в результате чего произошел пожар. Площадь возгорания составила около 300 кв. м. Спасатели эвакуировали сотрудников НПЗ. На месте работают сотрудники МЧС, а также специальные и экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия будет отвечать на атаки ВСУ.

