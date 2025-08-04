Россиянам рассказали, как превратить 50 тыс. рублей в 2,5 млн

Россияне со средней зарплатой могут накопить 2,5 млн рублей к 15-летию ребенка с помощью программы долгосрочных сбережений, оценил для «Газеты.Ru» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

«Допустим, мужчина получает среднюю зарплату по стране – около 89 тыс. рублей, а женщина чуть меньше — порядка 75 тыс. рублей. Для максимального эффекта семья решает оформить договор ПДС именно на женщину, поскольку размер господдержки зависит от ежемесячного дохода вкладчика. Тут поясню — в ПДС вкладчиком может быть любой взрослый, а участником будет тот, на кого открыт счет. В нашем случае вкладчиком будет мама, а участником, допустим, дочка. Благодаря такому решению семейные вложения будут софинансироваться государством по формуле один к одному, и детский капитал будет расти быстрее. Предположим, что первоначальные вложения пары составляют 50 тыс. рублей, и ежемесячно семья вносит на ПДС-счет ребенка по 3 тыс. рублей. Если применить стабильный инвестиционный доход примерно в 10% годовых, то через 15 лет накопленная сумма составит около 2,5 млн рублей», — отметил Беляков.

По словам Белякова, расчеты сделаны с совсем небольшим показателем инвестиционного дохода, а за 2024 год средний по рынку инвестдоход по ПДС составил 22%. Эксперт уточнил, что рассчитать доход можно с помощью пенсионного калькулятора.

Беляков уверен, что 2,5 млн рублей — отличное подспорье для начала взрослой жизни. Деньги можно потратить, например, на оплату обучения в приличном вузе или на первый взнос по ипотеке, рекомендовал глава НАПФ.

Он рассказал, что в США с 1997 года действует популярная государственная программа накопительных счетов «529». Она позволяет родителям копить деньги на образование детей. Причем этот счет безналоговый, то есть с него не платятся налоги, если все деньги будут потрачены именно на образование. Любой желающий, будь то родитель, бабушка или дедушка, может открыть такой счет на имя ребенка. Минимальный вступительный платеж варьируется от штата к штату и начинается от $25. Периодичность платежей можно настроить индивидуально, но американцы чаще всего делают выбор в пользу автоплатежей — это обычно от $15 до $25 в месяц. Благодаря доступности и условиям 529, он стал очень популярным — открыто почти 17 млн таких счетов с общим объемом активов свыше $500 млрд.

Ранее россиянам рекомендовали разместить треть накоплений на долгосрочный вклад.