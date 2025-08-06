Только каждый пятый россиянин планирует уйти на пенсию и не работать

Желание оставаться на рабочем месте как можно дольше переходит в разряд приоритетов для многих людей старшего и среднего возраста. Только 22% россиян планируют жить на накопления после выхода на пенсию. Остальные 78% настроены работать как можно дольше, пока их не уволят, говорят данные опроса аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

31% хотели бы ни от кого не зависеть, а также иметь возможность помогать близким, поэтому готовы поступиться возможностью законно отдохнуть. 23% не хотят прерывать социальную активность, связывая ее в первую очередь именно с работой. 18% просто не представляют, как организовать свободное время после выхода на пенсию и боятся впасть в депрессию.

11% отмечают, что пенсионный возраст — не приговор, он наступает достаточно рано, а хочется сохранять физическую активность, в чем помогает в том числе и работа. 9% отмечают, что наличие работы в старшем возрасте поддерживает и ментальные качества, давая возможность стать наставником и делиться опытом с более молодыми сотрудниками.

6% просто любят свою профессию и готовы вкладываться в нее столько, сколько позволят возможности. А 2% уже были на пенсии и вернулись в рабочие процессы. На случай, если долго работать не получится, 28% участников исследования уже открыли накопительные счета, которые позволят сформировать «финансовую подушку» к пенсионному возрасту. 11% хотели бы вложиться в покупку инвестиционной недвижимости. А 8% думают о развитии собственного бизнеса, пусть и небольшого.

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