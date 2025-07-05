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Два дагестанца подорвались с машиной во время ремонта

В Дагестане машина взорвалась вместе с двумя механиками во время ремонта
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Telegram-канал «Mash Gor»

В Дагестане машина взорвалась, пока ее ремонтировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

«Пара молодых парней возилась с машиной в гараже в селе Карамахи Буйнакского района. По словам очевидцев, автомобиль внезапно взорвался. Оба механика были госпитализированы с ожогами», — говорится в публикации.

Отмечается, что возгорание в гараже удалось ликвидировать до приезда пожарных. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что автозаправочная станция взорвалась в Риме после того, как в трубопровод врезался грузовой автомобиль. Пострадали более 20 человек.

Взрыв на заправке произошел в 8 часов утра по местному времени. Огненный столб можно было увидеть из разных частей города.

Ранее мощный взрыв двух «КамАЗов» с Lada в Северной Осетии попал на видео.

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