В Петербурге страховщики оценили вероятность попадания дрона в дом

По сравнению с прошлым годом выплаты россиянам из-за падения беспилотников выросли минимум на 30%, страховщики оценили вероятность попадания БПЛА в дом в Петерубрге. Об этом пишет «Фонтанка».

Специалисты предполагают, что вероятность попадания беспилотника в 0,02–0,06%.

Как отмечает источник, услуги по страхованию на случай атаки беспилотников в последнее время стали популярнее. Услуги предоставляют многие крупные страховые компании. По данным «РЕСО-Гарантии», в январе—июле 2025 года доля полисов страхования жилья с включенным риском «Терроризм, диверсия» составила 36%.

Несмотря на то, что Петербург расположен от Украины, в городе уже объявлялась опасность атаки БПЛА. Позже выяснилось, что беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, могли запускать с сухогрузов в Балтийском море.

После одной из последних атак губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что осколки сбитого украинского беспилотника повредили в регионе стекла трех частных домов и автомобиль. По его словам, это произошло в деревне Загорье, в Сланцевском районе.

Ранее ФСБ предотвратила атаку 80 беспилотников на Петербург.