На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге страховщики оценили вероятность попадания дрона в дом

Страховщики оценили вероятность попадания дрона в квартиру в Петербурге
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

По сравнению с прошлым годом выплаты россиянам из-за падения беспилотников выросли минимум на 30%, страховщики оценили вероятность попадания БПЛА в дом в Петерубрге. Об этом пишет «Фонтанка».

Специалисты предполагают, что вероятность попадания беспилотника в 0,02–0,06%.

Как отмечает источник, услуги по страхованию на случай атаки беспилотников в последнее время стали популярнее. Услуги предоставляют многие крупные страховые компании. По данным «РЕСО-Гарантии», в январе—июле 2025 года доля полисов страхования жилья с включенным риском «Терроризм, диверсия» составила 36%.

Несмотря на то, что Петербург расположен от Украины, в городе уже объявлялась опасность атаки БПЛА. Позже выяснилось, что беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, могли запускать с сухогрузов в Балтийском море.

После одной из последних атак губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что осколки сбитого украинского беспилотника повредили в регионе стекла трех частных домов и автомобиль. По его словам, это произошло в деревне Загорье, в Сланцевском районе.

Ранее ФСБ предотвратила атаку 80 беспилотников на Петербург.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами