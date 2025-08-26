Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников

Беспилотные летательные аппараты, атаковавшие Санкт-Петербург и Ленинградскую область, могли запускать с сухогрузов в Балтийском море. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации утверждается, что беспилотники могли использовать воздушное пространство Эстонии для полетов.

26 августа сообщалось, что на территории Эстонии были обнаружены обломки украинского беспилотника. Их нашли в окрестностях озера Выртсъярв в 40 километрах от Тарту и примерно в 100 километрах от границы с Россией. На месте падения ударного дрона образовалась большая воронка, а также были обнаружены поражающие элементы, использовавшиеся для удара.

В этот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что осколки сбитого украинского беспилотника повредили в регионе стекла трех частных домов и автомобиль. По его словам, это произошло в деревне Загорье, в Сланцевском районе. Несмотря на повреждения, люди не пострадали.

