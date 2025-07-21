ФСБ предотвратила атаку 80 беспилотников на Петербург

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила атаку 80 украинских беспилотных летательных аппаратов на Санкт-Петербург и задержала пособника Киева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчина собирал и передавал украинской стороне информацию об оборонно-промышленных объектах Петербурга. Подозреваемого задержали в рамках оперативного эксперимента. Работающие под прикрытием силовики передали мужчине фейковые документы и после ознакомления сожгли их.

Следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Мужчине может грозить лишение свободы до 20 лет.

Накануне, 20 июля, в столичных аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском снова случился коллапс: из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов 134 самолета ушли на запасные аэродромы, еще 160 рейсов были задержаны, 30 — были отменены. Задержки и отмены также начались в Пулково, который принял часть перенаправленных самолетов. Пассажиры там были вынуждены ждать вылета не только в Москву, но и в другие города.

Ранее в Рязани задержали молодого человека по подозрению в шпионаже на Украину.