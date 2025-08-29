Родителям рассказали, какая привычка лишает ребенка друзей и самооценки

Регулярный просмотр ребенком коротких клипов в социальных сетях может в дальнейшем сказаться на его психике. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Это влияет и на социальное взаимодействие — нет необходимости выстраивать контакты с другими, когда можно бесконечно смотреть «жвачку для ума». У детей повышается возбудимость, возникает переутомление, сбиваются режимы сна и бодрствования, что очень негативно сказывается на психике», — пояснила специалист.

Она добавила, что впоследствии пассивное потребление информации может привести к депрессивным расстройствам, чувству неполноценности, недовольству жизнью, низкой самооценке и одиночеству.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Ирина Волынец до этого говорила, что зачастую причиной ментальных нарушений у детей, таких как дефицит внимания или гиперактивность (СДВГ), является зависимость от смартфона.

При этом она подчеркнула, что прежде чем отбирать у ребенка смартфон, родителям необходимо самим сократить время пользования гаджетами.

