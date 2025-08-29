На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, какая привычка лишает ребенка друзей и самооценки

Врач Наумова: гаджеты могут серьезно повлиять на психику ребенка
true
true
true
close
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Регулярный просмотр ребенком коротких клипов в социальных сетях может в дальнейшем сказаться на его психике. Об этом в беседе с Pravda.Ru предупредила детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Это влияет и на социальное взаимодействие — нет необходимости выстраивать контакты с другими, когда можно бесконечно смотреть «жвачку для ума». У детей повышается возбудимость, возникает переутомление, сбиваются режимы сна и бодрствования, что очень негативно сказывается на психике», — пояснила специалист.

Она добавила, что впоследствии пассивное потребление информации может привести к депрессивным расстройствам, чувству неполноценности, недовольству жизнью, низкой самооценке и одиночеству.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета России по направлению «Семья» Ирина Волынец до этого говорила, что зачастую причиной ментальных нарушений у детей, таких как дефицит внимания или гиперактивность (СДВГ), является зависимость от смартфона.

При этом она подчеркнула, что прежде чем отбирать у ребенка смартфон, родителям необходимо самим сократить время пользования гаджетами.

Ранее россиянам рассказали, как научить детей обращаться с деньгами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами