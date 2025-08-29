Уголовное дело в отношении писателя-иноагента Быкова направлено в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело против писателя-иноагента Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщили в Telegram-канале московской прокуратуры.



Писателя обвиняют в дискредитации ВС России, а также уклонении от исполнения обязанностей иноагента.



Уголовное дело направлено в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу в отсутствии подсудимого, находящегося в розыске. В отношении Быкова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее следствие установило, что Быков разместил в открытом доступе видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил России против мирного населения Украины.

14 августа РИА Новости сообщало, что местонахождение уехавшего в США Быкова на данный момент неизвестно. В материалах дела, возбужденного против него, говорится, что писатель после отъезда из РФ поселился в Нью-Йорке. Предпринятые меры пока не смогли установить его местонахождение.

Ранее Прилепин вспомнил, как Путин заставил «замолчать» Дмитрия Быкова.