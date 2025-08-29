На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Увеличилось число пострадавших после атаки дронов ВСУ на Орловскую область

Клычков: четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА на Орловскую область
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

До 4 человек увеличилось количество пострадавших после отражения атаки дронов ВСУ на Орловскую область. Людям оказывается вся необходимая медицинская помощь, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, в результате ночной атаки в Орле обломки беспилотника повредили один многоквартирный дом и хозяйственную постройку, а также автомобиль. В Орловском муниципальном округе повреждения получили два частных дома, уточнил Клычков.

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают работу на местах происшествий, говорится в сообщении губернатора.

В Минобороны ранее сообщили о том, что над Россией за ночь сбили более 50 украинских беспилотников. 18 дронов сбили в Брянской области, десять беспилотников уничтожили над территорией Крыма, еще восемь — в Тверской области, по два беспилотника сбили в Орловской, Тульской и Рязанской областях, по одному — над территориями Калужской, Курской и Новгородской областей. Еще девять БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Ранее в Ростовской области начался ландшафтный пожар после падения дрона.

Атаки БПЛА на Россию
