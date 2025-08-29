На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией за ночь сбили более 50 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 54 беспилотника ВСУ над регионами России
Евгений Биятов/РИА Новости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 54 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России.

«29 августа с полуночи до 06:00 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

18 дронов сбили в Брянской области, десять беспилотников уничтожили над территорией Крыма, еще восемь — в Тверской области, по два беспилотника сбили в Орловской, Тульской и Рязанской областях, по одному — над территориями Калужской, Курской и Новгородской областей. Еще девять БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области начался ландшафтный пожар после падения дрона.

