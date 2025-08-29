Над Россией за ночь сбили более 50 беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 54 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России.

«29 августа с полуночи до 06:00 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации.

18 дронов сбили в Брянской области, десять беспилотников уничтожили над территорией Крыма, еще восемь — в Тверской области, по два беспилотника сбили в Орловской, Тульской и Рязанской областях, по одному — над территориями Калужской, Курской и Новгородской областей. Еще девять БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Ростовской области начался ландшафтный пожар после падения дрона.