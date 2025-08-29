В Ростовской области начался ландшафтный пожар после падения дрона

В Чертковском районе Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили бесплотный летательный аппарат. Об этом сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал. Из-за падения обломков загорелась трава, возгорание было оперативно потушено», — сказано в сообщении Слюсаря, опубликованном в 5:42 мск.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские системы ПВО в период с 21:00 мск до полуночи 28 августа уничтожили 19 украинских беспилотников в шести российских регионах.

По данным ведомства, в ночь на четверг были уничтожены 102 украинских дрона над территорией РФ. Среди них 22 аппарата были ликвидированы над акваторией Черного моря, еще по 21 — над Ростовской и Самарской областями. В Краснодарском крае уничтожили 18 дронов, в Крыму — 11. Кроме того, по три беспилотника были сбиты над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской и один — над Азовским морем.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.