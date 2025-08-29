В Орловской области отразили атаку беспилотников

Клычков: четыре здания повреждены в результате атаки БПЛА в Орловской области

В результате отражения атак обломками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены четыре здания в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, два здания были повреждены в Орле, еще два — на территории других муниципалитетов Орловской области.

Губернатор добавил, что на местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб. Клычков рассказал, что в результате произошедшего пострадал один человек, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 21:00 мск до полуночи 28 августа сбили 19 украинских беспилотников в разных регионах РФ. 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, четыре — над территорией Ростовской области, два — над территорией Тульской области, по одному — над территориями Орловской и Курской областей, и еще один — над территорией Крыма.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.