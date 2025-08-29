На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Орловской области отразили атаку беспилотников

Клычков: четыре здания повреждены в результате атаки БПЛА в Орловской области
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В результате отражения атак обломками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были повреждены четыре здания в Орловской области. Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, два здания были повреждены в Орле, еще два — на территории других муниципалитетов Орловской области.

Губернатор добавил, что на местах происшествий работают сотрудники региональных специальных служб. Клычков рассказал, что в результате произошедшего пострадал один человек, которому оказывают необходимую медицинскую помощь.

Пресс-служба Минобороны России сообщила, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 21:00 мск до полуночи 28 августа сбили 19 украинских беспилотников в разных регионах РФ. 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области, четыре — над территорией Ростовской области, два — над территорией Тульской области, по одному — над территориями Орловской и Курской областей, и еще один — над территорией Крыма.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами