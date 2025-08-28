На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крымский мост закрыли для проезда автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале ситуационного центра транспортного перехода.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отмечается в публикации.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Днем 28 августа сообщалось, что на подходе к Крымскому мосту образовалась пробка из 1,5 тысячи автомобилей.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

Ранее краснодарец попробовал провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

