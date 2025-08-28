На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка из 1,5 тысячи автомобилей

Число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту составило почти 1,5 тыс. Информация об этом появились в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«12:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1473 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

