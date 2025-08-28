На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в сексуальных домогательствах

The Guardian: вторая женщина обвинила прокурора МУС Хана в домогательствах
true
true
true
close
Marwan Ali/AP

Вторая женщина заявила о случаях сексуальных домогательств со стороны прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«Женщина утверждает, что, работая на известного британского адвоката в начале его карьеры, он вел себя неподобающим образом, подвергал ее нежелательным сексуальным домогательствам, злоупотреблял своей властью и неоднократно пытался принудить ее к сексуальной активности», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что Хан отрицает сексуальные домогательства «любого рода». При этом мужчина ушел в отпуск на некоторое время, чтобы дождаться результатов расследования.

Причиной отпуска стало приближение к завершению расследования ООН о предполагаемых сексуальных домогательствах Хана к подчиненным.

Обвинения в сексуальных домогательствах против Карима Хана были выдвинуты осенью 2024 года. Бывшая сотрудница МУС заявила, что главный прокурор использовал служебное положение для оказания давления, чтобы «добиться от нее близости». Позднее сообщалось, что прокурор МУС предпринимал попытки замять дело.

Ранее США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

