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США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда

Рубио: США ввели санкции против четырех судей МУС из-за задержаний израильтян
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Shutterstock

Соединенные Штаты ввели санкции против четверых судей Международного уголовного суда (МУС) в Гааге из-за попыток задерживать американцев и израильтян, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Его цитирует «Интерфакс».

«Эти люди напрямую участвовали в попытках МУС расследовать дела, задерживать, арестовывать граждан США и Израиля, а также предъявлять им обвинения, и все это — без согласия США и Израиля», — сказал глава госдепа.

Уточняется, что рестрикции ввели в отношении судей из Словении, Перу, Бенина и Уганды.

До этого в МУС заявили, что Соединенные Штаты хотят подорвать независимость Международного уголовного суда, назначая санкции против его судей. В инстанции отметили, что ограничения ввели под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны МУС.

8 февраля прокурор Международного уголовного суда Карим Хан стал первым человеком, который подпал под санкции США, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Речь идет об экономических рестрикциях и ограничениях на поездки, инициированных лидером Соединенных Штатов. Санкции были введены в рамках мер против трибунала по военным преступлениям за расследования в отношении граждан США или их союзников.

Позже Карим Хан временно оставил пост в связи с расследованием о сексуальных домогательствах.

Ранее Медведев заявил, что МУС не удалось встроить в международный правопорядок.

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