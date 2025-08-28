Одну из линий московского метро планируют продлить до Сколково

Филевскую линию московского метрополитена планируют продлить до «Сколково». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры).

По данным комитета, Филевская линия пройдет через районы Кунцево и Можайский.

«На текущий момент идет предпроектная подготовка трассировки линии и размещения новых станций», — говорится в публикации.

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью kp.ru рассказал, что в столице в ближайшие десять лет планируется открыть 60 новых станций метро.

По словам Собянина, каждый год планируется строительство около шести новых станций. В данный момент в плановом режиме строится Рублево-Архангельская ветка, Бирюлевская и Троицкая линии, а также станции «Гольяново» и «Печатники».

Он также добавил, что уже в конце 2026 года в метро появится первый беспилотный поезд.

В июле в Москве обновили дизайн схемы метро. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова рассказал, что дизайн схемы был кардинально обновлен с 2013 года и продолжает совершенствоваться с тех пор.

