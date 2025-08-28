На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жену пермского правозащитника арестовали по делу о финансировании ФБК

В Перми арестовали жену правозащитника Файзулина за спонсирование ФБК
РИА «Новости»

Жену пермского правозащитника и бывшего полицейского Артема Файзулина Ирину арестовали по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд Перми.

«Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября», — говорится в сообщении.

По словам представителя судебной инстанции, на Файзулину завели из-за финансирования структур ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России)*. Помимо этого, суд рассмотрит вопрос избрания меры пресечения для березниковской активистки Елены Гусевой, задержанной по аналогичной статье.

В публикации подчеркивается, что за день до ареста у Файзулиных провели обыски. У супругов изъяли гаджеты. Лишь спустя некоторое время, по данным СМИ, Артема Файзулина отпустили.

Другие задержания по аналогичным делам проходили 6 августа. В Москве правоохранители задержали четверых сторонников «Фонда борьбы с коррупцией». По предварительным данным правоохранительных органов, мужчины, поддерживая движение ФБК и «Штабы Навального» (организация запрещена в России), переводили денежные средства на счет ФБК.

Ранее известную скрипачку арестовали за спонсирование ФБК.

