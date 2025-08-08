Известную скрипачку арестовали за спонсирование ФБК

Скрипачку Асю Соршневу посадили под домашний арест. Об этом сообщает chesnok.media.

Против Соршневой возбудили уголовное дело из-за спонсирования Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Она переводила донаты организации с августа 2021 года по февраль 2022 года. У артистки был настроен автоплатеж. Всего она сделала семь переводов. Музыкантка признала свою вину.

Соршнева является лауреаткой всероссийских и международных конкурсов, создательницей и художественной руководительницей фестиваля LegeArtis Lech в Австрии. Скрипачка также работала в оркестре «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

6 августа РИА Новости сообщили, что в Москве правоохранители задержали четверых сторонников «Фонда борьбы с коррупцией». По предварительным данным правоохранительных органов, мужчины, поддерживая движение ФБК и «Штабы Навального» (организация запрещена в России), переводили денежные средства на счет ФБК.

По словам собеседника агентства, против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до восьми лет.

Ранее в России запретили ряд книг Суворова.