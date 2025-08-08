На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Известную скрипачку арестовали за спонсирование ФБК

Скрипачку Асю Соршневу посадили под домашний арест за донат ФБК
true
true
true
close
Соршнева Ася/VK

Скрипачку Асю Соршневу посадили под домашний арест. Об этом сообщает chesnok.media.

Против Соршневой возбудили уголовное дело из-за спонсирования Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Она переводила донаты организации с августа 2021 года по февраль 2022 года. У артистки был настроен автоплатеж. Всего она сделала семь переводов. Музыкантка признала свою вину.

Соршнева является лауреаткой всероссийских и международных конкурсов, создательницей и художественной руководительницей фестиваля LegeArtis Lech в Австрии. Скрипачка также работала в оркестре «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета.

6 августа РИА Новости сообщили, что в Москве правоохранители задержали четверых сторонников «Фонда борьбы с коррупцией». По предварительным данным правоохранительных органов, мужчины, поддерживая движение ФБК и «Штабы Навального» (организация запрещена в России), переводили денежные средства на счет ФБК.

По словам собеседника агентства, против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до восьми лет.

Ранее в России запретили ряд книг Суворова.

