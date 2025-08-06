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В Москве задержали четырех мужчин за пожертвования ФБК

В Москве задержали четверых сторонников ФБК за пожертвования организации
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Москве правоохранители задержали четверых сторонников «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) за финансирование экстремистской организации. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Их представитель заявил, что, по предварительной информации, четверо мужчин, поддерживая движение ФБК и «Штабы Навального» (организация запрещена в России), переводили денежные средства на счет ФБК.

По словам собеседника агентства, против задержанных возбуждены уголовные дела по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до восьми лет.

Как рассказали агентству в суде, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

1 августа экс-фотографа «Штабов Навального» Александра Струкова включили в России в перечень террористов и экстремистов.

В 2022 году в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против фотографа возбудили уголовные дела за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма».

При этом в мае 2025 года стало известно, что в отношении Струкова возбудили еще одно уголовное дело — о публичных призывах к терроризму.

Ранее суд заочно вынес приговор бывшему главе ФБК.

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