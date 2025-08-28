На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Против владельца судна, получившего пробоину на Енисее, хотят подать иск

Минэкологии готовит иск к владельцу теплохода, получившего пробоину на Енисее
Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Министерство экологии Красноярского края готовит иск против ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство», чей теплоход в начале июня получил пробоину на реке Енисей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«По оценке министерства экологии Красноярского края, вред, причиненный водному объекту в результате ЧС, составил 1,2 млрд рублей», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что власти направляли нарушителю требование о добровольном возмещении ущерба. Однако ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство» не исполнило данное требование, в связи с чем началась подготовка иска против публичного акционерного общества.

Как отметили в ведомстве, документы с расчетами причиненного вреда были направлены в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

8 июня Единая дежурно-диспетчерская служба Енисейского района Красноярского края сообщила, что теплоход на реке Енисей получил пробоину в результате удара о пороги. Из-за этого произошел разлив от 10 до 15 тонн дизельного топлива.

Через две недели, при подготовке к подъему судна с мели, произошел новый выброс нефтепродуктов. Всего, по данным Минэкологии региона, в воду попало 79,3 тонны топлива.

Как стало известно, теплоход принадлежит ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее китайский сухогруз с нефтепродуктами получил пробоину возле Сахалина.

