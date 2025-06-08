В Красноярском крае произошел разлив дизельного топлива

В Красноярском крае на Енисее произошел разлив 10-15 тонн дизельного топлива из получившего пробоину теплохода. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Енисейского района, передает ТАСС.

По данным регионального отделения МЧС, в 20:57 по местному времени (16:57 по мск) в результате удара о пороги, судно, буксирующее две баржи, получило пробоину и повреждение рулевого управления. Теплоход прибило к берегу. По данным ведомства, также поврежден топливный бак.

«Необходимо ограничить посещение акватории реки Енисей на время проведения работ по очистке», — говорится в сообщении ЕДДС.

Всего к ликвидации ЧП привлечено пять человек и две единицы техники. Сообщается, что в результате происшествия пострадавших нет, движение судов не нарушено.

1 июня в акватории Териберской губы в Баренцевом море подтопило пришвартованное судно, что привело к разливу нефти. Владелец маломерного судна осуществил швартовку в запрещенном месте, что привело к частичному затоплению и разливу нефтепродуктов.

Ранее на Сахалине произошел разлив нефтепродуктов из танкера при перекачке топлива.