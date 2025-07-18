В Красноярском крае оценили вред, нанесенный Енисею из-за утечки нефтепродуктов

Ущерб, нанесенный реке Енисей в результате крушения теплохода и утечки нефтепродуктов, составил более 1 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

По ее словам, сотрудники профильных ведомств завершили проверку в отношении Обь-Иртышского речного пароходства, которому принадлежал потерпевший крушение теплоход. В результате специалисты установили, что из-за аварии в реку Енисей попали 79,3 тонны дизельного топлива.

«Нами оценен вред, причиненный реке Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд рублей», — подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что Обь-Иртышскому речному пароходству было выдано предписание о необходимости устранить выявленные нарушения природоохранного законодательства.

«Установлены четкие требования по восстановлению природы. Первый контрольный срок — сентябрь 2025 года», — отметила заместитель министра экологии региона.

8 июня в Казачинском районе Красноярского края теплоход, буксировавший две баржи, ударился о пороги и получил пробоину. Кроме того, у судна оказались повреждены рулевое управление и топливный бак. В результате в реке Енисей произошел разлив дизельного топлива. На территории близлежащих муниципальных образований ввели режим чрезвычайной ситуации, он был отменен только в середине июля.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в связи с ЧП в акватории реки Енисей.