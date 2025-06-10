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После ЧП с буксиром на Енисее глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Бастрыкин поручил возбудить дело после разлива нефти на Енисее
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с утечкой нефтепродуктов в Красноярском крае. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и предоставить ему доклад.

Инцидент произошел вечером 8 июня в Казачинском пороге реки Енисей. По предварительным данным, теплоход буксировал пустые баржи, но в какой-то момент, следуя по течению, повредил корпус. Это привело к тому, что нефтепродукты вылились в водоем.

Следователи проводят проверку, в произошедшем они увидели признаки нарушения правил обращения с опасными для экологии веществами, а также нарушение правил безопасности.

По данным единой диспетчерской службы региона, пароход получил пробоину. Помимо этого, у него повредилось рулевое управление и топливный бак. На поверхности реки заметили нефтяную пленку, которая растянулась примерно на 30 километров.

Ранее стало известно, кто является владельцем теплохода, получившего пробоину в Красноярском крае.

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