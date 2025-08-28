В Краснодарском крае ликвидировали пожар на НПЗ, загоревшемся из-за атаки дрона

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Возгорание <...> ликвидировано в 8:20 (совпадает с мск — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Из него следует, что всего к тушению огня привлекли 63 специалиста. Они задействовали 26 единиц техники.

Утром 28 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над российской территорией. В частности, 18 дронов сбили в небе над Краснодарским краем. Еще 22 беспилотника ликвидировали над акваторией Черного моря.

Как рассказали в оперативном штабе региона, в результате падения БПЛА в поселке Афипский загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Пламя распространилось на площади около 20 квадратных метров. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Краснодарском крае после атаки беспилотника эвакуировали базу отдыха.