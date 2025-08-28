На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае ликвидировали пожар на НПЗ, загоревшемся из-за атаки дрона

Оперштаб Краснодарского края: огнеборцы потушили пожар на Афипском НПЗ
true
true
true
close
Shutterstock

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Возгорание <...> ликвидировано в 8:20 (совпадает с мск — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Из него следует, что всего к тушению огня привлекли 63 специалиста. Они задействовали 26 единиц техники.

Утром 28 августа пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над российской территорией. В частности, 18 дронов сбили в небе над Краснодарским краем. Еще 22 беспилотника ликвидировали над акваторией Черного моря.

Как рассказали в оперативном штабе региона, в результате падения БПЛА в поселке Афипский загорелась установка нефтеперерабатывающего завода. Пламя распространилось на площади около 20 квадратных метров. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Ранее в Краснодарском крае после атаки беспилотника эвакуировали базу отдыха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами