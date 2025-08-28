На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дрейфовавший на бочке топлива в Хабаровском крае мужчина погиб

В Хабаровском крае нашли тело мужчины, дрейфовавшего на бочке из-под соляры
true
true
true
close
Telegram-канал «SHOT»

Мужчина, которого унесло на бочке соляры в Хабаровском крае, погиб. Об этом сообщает МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

По данным спасателей, тело нашли местные жители на побережье, после чего передали полиции.

Инцидент, в котором пострадал мужчина, произошел в устье реки Тыл. Приятели, ехавшие в машине, решили пересечь устье реки на автомобиле. Однако в этот момент уровень воды поднялся, и машина заглохла.

Во время инцидента два человека смогли спастись, но один схватился за бочку с топливом, после чего его унесло в направлении Охтинского моря.

Позже выяснилось, что он пытался спасти содержимое бочки, поэтому ухватился за нее в воде. Пострадавший звал друзей на помощь, но из-за темноты его не заметили. В воде он пробыл несколько дней.

На поиски вылетел вертолет Ми-8, для мероприятий привлекли 33 спасателя и шесть единиц техники.

Ранее свердловчанин решил искупаться после рыбалки и ушел на дно реки.

