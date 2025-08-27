Унесенного на бочке мужчину не смогла найти авиация МЧС

Авиация МЧС не нашла унесенного на бочке мужчину после пяти часов поисков

Авиация МЧС России не смогла найти унесенного на бочке мужчину, который попал в Охотское море при попытке спасти топливный бак «КамАЗа». Об этом сообщили в пресс-службе министерства по Хабаровскому краю.

«С вертолета Ми-8 МЧС России специалисты обследовали 15 квадратных километров акватории и берега между Магаданом и Чумиканом. Мужчина не найден. Завтра утром поиск продолжится с учетом погодных условий», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что на Дальнем Востоке мужчина, уплывший на бочке, пытался спасти топливный бак своего «КамАЗа». Инцидент произошел 25 августа, когда трое друзей выехали из села Тором и решили пересечь устье реки Тыл. За рулем был 36-летний Валерий Сафронов. Во время пересечения начался мощный прилив.

Сафронов решил броситься в воду, чтобы спасти уплывший топливный бак, после чего залез на емкость и стал звать друзей на помощь. Однако из-за темноты сделать этого не удалось. Мужчину унесло в открытое море.

Ранее в Уфе засняли отца, рыдающего над телом сына после ДТП.