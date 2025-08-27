Свердловчанин решил искупаться после рыбалки и ушел на дно реки

В Свердловской области мужчина ушел на дно реки, решив искупаться после рыбалки

В Свердловской области 49-летний мужчина оказался в реке после рыбалки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Ирбите. Рыбак приехал на берег реки Арайка и длительное время ловил рыбу. Спустя день он позвонил супруге и сказал, что перед отъездом искупается. После этого он перестал выходить на связь. Позже на место приехали обеспокоенные близкие люди.

«Когда родные приехали на берег, там лежали приготовленные вещи – велосипед, удочка, улов. Он собирался уже домой», – сообщается в публикации.

Спасатели организовали поиски, спустя некоторое время мужчину нашли, но спасти не смогли. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Башкирии рыбак спас жизнь девушке, которая не могла выплыть из водоема самостоятельно. Он вернулся на место, чтобы забрать забытую кепку, но заметил пострадавшую и бросился в воду.

Ранее подросток случайно соскользнул с матраса и ушел под воду на глазах у отца.