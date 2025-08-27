На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Свердловчанин решил искупаться после рыбалки и ушел на дно реки

В Свердловской области мужчина ушел на дно реки, решив искупаться после рыбалки
true
true
true
close
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Свердловской области 49-летний мужчина оказался в реке после рыбалки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в Ирбите. Рыбак приехал на берег реки Арайка и длительное время ловил рыбу. Спустя день он позвонил супруге и сказал, что перед отъездом искупается. После этого он перестал выходить на связь. Позже на место приехали обеспокоенные близкие люди.

«Когда родные приехали на берег, там лежали приготовленные вещи – велосипед, удочка, улов. Он собирался уже домой», – сообщается в публикации.

Спасатели организовали поиски, спустя некоторое время мужчину нашли, но спасти не смогли. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Башкирии рыбак спас жизнь девушке, которая не могла выплыть из водоема самостоятельно. Он вернулся на место, чтобы забрать забытую кепку, но заметил пострадавшую и бросился в воду.

Ранее подросток случайно соскользнул с матраса и ушел под воду на глазах у отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами