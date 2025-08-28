Названа площадь лесных пожаров в Якутии

На территории двенадцати районов Якутии зафиксированы лесные пожары площадью почти 14 тыс. га. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии республики.

В ведомстве рассказали, что на начало суток в регионе действуют 30 лесных пожаров на площади 13,8 тыс. га. В их тушении задействованы 389 человек.

«За прошедшие сутки ликвидировано семь лесных пожаров с общей площадью 1,87 тыс. га. Режим ЧС в лесах действует на территории Мирнинского района республики», — добавили в ведомстве.

В начале недели в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что огонь вспыхнул в Анапском участковом лесничестве днем 25 августа. Сначала пожар охватил территорию около 1,5 га, однако он быстро распространялся. В ликвидации возгорания участвовали более 100 специалистов и более 30 единиц техники. Работу спасателей усложняла труднодоступная гористая местность. Пожар был локализован 26 августа.

На опубликованном в сети видео видно, что спасатели тушили огонь с воздуха. К ликвидации возгорания привлекался вертолет Ми-8, который произвел 11 сбросов воды.

Ранее мужчина устроил лесной пожар, когда пытался избавиться от возлюбленной.