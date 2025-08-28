На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В компании депутата Законодательного собрания Иркутской области прошли обыски

Правоохранители провели обыск в фирме депутата Заксобрания Иркутской области
Антон Малышев/VK

В компании, которая принадлежит депутату Законодательного собрания Иркутской области, были проведены обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов посетили контору ритуальных услуг «Береза», владельцем которой является областной депутат Антон Малышев. Силовики изъяли в офисе некоторые документы.

26 августа стало известно, что бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Руслана Маноконова и его подельников задержали по подозрению в хулиганстве и похищении женщины.

7 августа сообщалось, что уголовное дело в отношении старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова, возглавлявшего управление Федеральной почтовой связи Республики, о хищении свыше 500 миллионов рублей будет рассмотрено в Черкесском городском суде.

Ранее на Камчатке осудили депутата за хищение бюджетных средств.

