В компании депутата Законодательного собрания Иркутской области прошли обыски

В компании, которая принадлежит депутату Законодательного собрания Иркутской области, были проведены обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов посетили контору ритуальных услуг «Береза», владельцем которой является областной депутат Антон Малышев. Силовики изъяли в офисе некоторые документы.

