Бывшего депутата Приморья задержали по подозрению в похищении женщины

Экс-депутат Маноконов задержан по подозрению в хулиганстве и похищении женщины

Бывшего депутата Законодательного собрания Приморского края Руслана Маноконова и его подельников задержали по подозрению в хулиганстве и похищении женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, в ночь со 2 на 3 августа Маноконов и его приятели устроили драку. В ходе конфликта житель Уссурийска получил травмы, после чего, вооружившись ножом, ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей женой.

Спустя некоторое время Маноконов и его подельники, инициировав автомобильную аварию, остановили машину оппонента и продолжили его избивать. Мужчине удалось сбежать, после чего фигуранты похитили его супругу, чтобы установить местонахождение своего оппонента, и удерживали ее в своем авто

В последующем женщине также удалось скрыться, добавили в СУ СК. Расследование дела продолжается.

26 августа Telegram-канал Amur Mash сообщил, что у Маноконова и его друзей прошли обыски.

По данным канала, все началось с конфликта, который произошел в кафе «Терраса» в Крыму. Во время этой потасовки Маноконов получил ножевое ранение от жителя Хабаровска и попал в больницу. Предполагается, что его приятели решили отомстить обидчику: сначала сожгли его автомобиль, а затем похитили его жену.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Руслан Маноконов был заместителем председателя комитета по бюджетно-налоговой политике. В 2019 году он лишился полномочий из-за мошенничества с выплатами. Его осудили вместе с помощником, но позже Маноконова условно-досрочно освободили от наказания.

Ранее врио замгубернатора Курской области Базаров был задержан по делу об укреплениях.