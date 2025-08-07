На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Черкесске рассмотрит дело брата главы Ингушетии о хищении

Shutterstock

Уголовное дело в отношении старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова, возглавлявшего управление Федеральной почтовой связи Республики, о хищении свыше 500 миллионов рублей будет рассмотрено в Черкесском городском суде. Об этом сообщили РИА Новости в Пятом кассационном суде общей юрисдикции.

Помимо Калиматова подозреваемым по делу проходят Камбулат Сукиев, управлявший филиалом «Почты России» в другое время, и еще 27 соучастников.

«Пятый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность уголовного дела. Его будет рассматривать Черкесский городской суд», — передает агентство слова собеседника.

По версии следствия, до 2020 года фигуранты создали на территории Москвы и Ингушетии преступное сообщество, целью деятельности которого являлось хищение бюджетных средств.

25 июня сотрудники силовых структур задержали госсекретаря Дагестана и основателя футбольного клуба «Анжи» Магомеда-Султана Магомедова. Перед этим в республике и ряде российских городов прошли масштабные обыски, силовики «изъяли огромное количество налички». Оперативники посетили 50 адресов, связанных с именем чиновника. Задержание госсекретаря связывают с расследованием незаконной приватизации «Дагнефтепродукта». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Камчатке осудили депутата за хищение бюджетных средств.

