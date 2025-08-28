На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о двухэтапной мошеннической схеме с получением кода от домофона

РИА Новости: мошенники используют двухэтапную схему с кодом от домофона
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты создали новую двухэтапную схему обмана россиян с получением кода от домофона. Об этом сообщает РИА Новости.

Мошенник совершает звонок гражданину, называет его адрес и сообщает о возможности получить персональный код от домофона, который якобы позволит открывать дверь подъезда без ключа. Затем в sms от Госуслуг приходит шестизначный код. Спустя время поступает звонок в мессенджере якобы с аккаунта Госуслуг. Аферисты под видом сотрудников портала сообщают о попытке взлома Госуслуг и просят продиктовать ранее пришедший в sms код.

После того, как человек называет код, злоумышленники получают доступ к его личному кабинету на Госуслугах.

26 августа сообщалось, что в Казани пенсионерка поверила в историю о замене домофона и лишилась 9,5 млн рублей.

12 августа сообщалось, что телефонные мошенники в России в последние месяцы стали активно выдавать себя за сотрудников домофонных служб.

Ранее МВД напомнило о «золотом часе» после контакта с мошенниками.

