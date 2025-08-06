МВД напомнило о «золотом часе» после контакта с мошенниками

После контакта с мошенниками у пострадавшего есть так называемый «золотой час», в течение которого можно минимизировать возможный ущерб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Это время, как подчеркнула она, сравнимо по значимости с «золотым часом» в экстренной медицине. По словам Волк, если человек под воздействием злоумышленников раскрыл конфиденциальные данные — например, учетные записи, пароли или банковскую информацию, — то важно действовать незамедлительно.

В первую очередь Волк советует сразу сменить пароль и код доступа к банковскому приложению, заморозить карты и счета. Затем нужно срочно связаться с банком по телефону, указанному на карте или официальном сайте, сообщить о случившемся и назвать номер, с которого звонили мошенники. Необходимо также предупредить близких и работодателя, что данные карты могли быть скомпрометированы, и временно не переводить на них деньги.

Если доступ получили к учетной записи в государственном онлайн-сервисе, нужно срочно сменить данные входа, связаться с горячей линией сервиса и проверить все заявки и разрешения, включая сторонние. В случае подозрений, что номер телефона оказался под контролем третьих лиц, нужно обратиться к оператору и привязать аккаунты к другому номеру.

Кроме того, Волк подчеркнула важность контроля за СМС-уведомлениями о блокировке или перевыпуске сим-карты. Родных, друзей и коллег следует предупредить, что с вашего номера могут поступать сообщения от злоумышленников с просьбами перевести деньги или сообщить личную информацию.

Если захвачена учетная запись в мессенджерах или соцсетях, то нужно срочно сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и отключить все подозрительные устройства. Подчеркивается, что мошенники могут использовать личные данные для шантажа или сложных преступных схем.

В заключение Волк напомнила о соблюдении цифровой гигиены: настройка всех доступных средств безопасности, осторожность с незнакомыми ссылками и файлами, а также запрет на передачу посторонним личной информации и кодов подтверждения.

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