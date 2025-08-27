«Форум свободной России» внесли в список террористических организаций

ФСБ внесла «Форум свободной России» в список террористических организаций. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Отмечается, что организацию признали террористической на основании решения 1-го Западного окружного военного суда от 21 марта 2025 года.

Речь идет о приговоре диссиденту Александру Скобову (признан в РФ иностранным агентом), который был членом данной организации. Скобова признали виновным в публичном оправдании терроризма и участии в террористическом сообществе.

«Форум свободной России» — это оппозиционная организация, основанная в 2014 году в Литве Гарри Каспаровым (признан в РФ иностранным агентом) и Иваном Тютриным (признан в РФ иностранным агентом). В ней принимают участие оппозиционно настроенные граждане, а также противники спецоперации на Украине. Среди участников есть лица, признанные на территории России иностранными агентами. Ранее Генпрокуратура признала форум нежелательной организацией.

Недавно Центральный районный суд Новосибирска заочно арестовал бывшего депутата городского совета Сергея Бойко (признан в РФ иностранным агентом) за неисполнение обязанностей иноагента.

Ранее сообщалось, что в Крыму попросят Госдуму запретить творчество иноагентов.