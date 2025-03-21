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Советского диссидента Скобова приговорили к 16 годам лишения свободы

Суд Санкт-Петербурга приговорил к 16 годам советского диссидента Скобова
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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Санкт-Петербурге суд приговорил 67-летнего историка и публициста Александра Скобова (признан иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 16 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма и участии в террористическом сообществе. Об этом сообщает РИА Новости.

«С учетом позиции государственного обвинителя Скобов приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в петербургской прокуратуре.

Также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей с запретом администрирования сайтов и каналов сроком на 4 года.

Обвинение запрашивало Скобову 18 лет колонии строгого режима. Правоохранительные органы зафиксировали оправдание терроризма в сообщениях в Telegram-канале Скобова, опубликованных начиная с 17 июля 2023 года — в этот день Крымский мост был атакован беспилотниками — по февраль 2024-го. 22 марта прошлого года Скобов был включен Минюстом в реестр иностранных агентов. О его задержании СМИ сообщили 2 апреля. 4 апреля его отправили в СИЗО.

Во время прений в суде отмечалось, что Скобов в советское время семь лет провел в психиатрических больницах, куда попал по политическим мотивам. В 1970–1980-е годы привлекался к уголовной ответственности по статье об антисоветской агитации. Во время перестройки он был реабилитирован. В 90-е протестовал против войны в Чечне.

Ранее жителя Магадана отправили в колонию на 7 лет за комментарии в интернете.

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