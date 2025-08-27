На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне в Турции остались без света, воды и еды из-за забастовки персонала отеля

360.ru: туристы из РФ в Турции остались без света и еды из-за забастовки отеля
Depositphotos

Российские туристы столкнулись с забастовкой персонала отеля Side Win Hotel & Spa в турецком городе Сиде. Постояльцы остались без электричества, воды и еды, передает 360.ru со ссылкой на слова одной из путешественниц.

Девушка сообщила, что проблемы начались 26 августа, когда в номере отеля перестал включаться свет, а вода подавалась с перебоями, при этом работники никак не реагировали на просьбы помочь.

«Персонал на ресепшене просто уходил в свою комнату. На завтрак лежала вчерашняя еда с ужина, на столах стояла грязная посуда. Выяснилось, что такое произошло из-за неуплаты за электроэнергию, а также невыплаченных зарплат работникам гостиницы», — рассказала туристка.

Другая россиянка отметила, что еще до забастовки качество услуг гостиницы было на очень низком уровне – в частности, не работали кондиционеры, в номерах замечена плесень, постельное белье было грязным, а на пляже рядом с отелем установлены сломанные шезлонги. При этом питание с самого начала было очень плохим, в номерах было много мух, полноценной уборки не проводилось, пожаловалась туристка, отметив, что их отдых из-за этого превратился в катастрофу.

При этом в Ассоциации туроператоров в ответ на соответствующий запрос отметили, что об этом инциденте пока информации нет. Вице-президент АТОР Артур Мурадян подчеркнул, что поступившие жалобы будут проверяться.

Напомним, до этого сообщалось, что в пятизвездочном отеле в турецком городе Аланья произошло массовое отравление российских туристов. По данным Telegram-канала SHOT, десятки российских туристов пожаловались на отель Club Hotel Anjeliq 5. Среди симптомов — высокая температура, тошнота и рвота. Постояльцы отеля предполагают, что причина кроется в питании. По их словам, в отеле антисанитария: в зоне раздачи еды везде летают мухи, а сотрудники выдают грязные тарелки. Присутствуют вопросы и к состоянию номеров. После тревожных сообщений Роспотребнадзор запросил у турецких властей информацию об отравлении россиян.

Ранее в АТОР назвали «вбросом» новости об отмене «все включено» в отелях Турции.

