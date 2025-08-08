Роспотребнадзор запросил у турецких властей информацию об отравлении российских туристов

Роспотребнадзор запросил у минздрава Турции данные об отравлении россиян в отеле

Роспотребнадзор запросил информацию об отравлении российских туристов в отеле Аланьи у минздрава Турции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

По информации пресс-службы, речь идет об инциденте в отеле Club Hotel Anjeliq 5*. Согласно сообщениям в СМИ, там произошло массовое отравление постояльцев.

«В связи с этим Роспотребнадзор запросил данные у минздрава Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российские специалисты попросили турецких коллег предоставить данные о результатах расследования, а также оценку риска вероятного ухудшения ситуации. Кроме того, Роспотребнадзор запросил информацию у Ассоциации туроператоров (АТОР).

До этого руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов сообщал, что сообщения о массовом отравлении российских туристов в отеле турецкой Аланьи не подтверждаются, никаких обращений с их стороны в страховые компании или к туроператором по данному вопросу не поступали.

Ранее десятки россиян отравились креветками в отеле на Кубе.