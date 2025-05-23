В Московской области колумбиец хранил в розах крупную партию кокаина

ФТС: в Подмосковье в розах из Эквадора нашли 15 килограммов наркотиков

В Московской области в гараже с розами из Эквадора правоохранители обнаружили партию кокаина весом в 15,6 килограмма на 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) в Telegram-канале.

Уточняется, что цветочный груз получил мужчина из Колумбии. В розы он спрятал запрещенные вещества. Все это он хранил в коробках в арендованном гараже в Подмосковье.

«Более 15,6 кг кокаина выявили сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России во взаимодействии с Центральной оперативной таможней в цветочной продукции, прибывшей в фуре из Эквадора», — сказали в ФТС.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а» и «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере»).

По этой статье фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

20 мая в Приамурье изъяли партию синтетических наркотиков стоимостью свыше 150 млн рублей. По подозрению в наркоторговле был задержан 24-летний житель региона. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. По данным ФСБ, фигурант собирался организовать канал сбыта веществ. Мужчине грозит пожизненный срок.

Ранее россиянин спрятал наркотики в Библии и тюбике зубной пасты, чтобы провезти их на поезде.