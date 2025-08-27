На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина приговорили к 5,5 года колонии за призывы к осуществлению терактов

Житель Челябинской области получил 5,5 года колонии за призывы к террору
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Челябинской области к 5,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима за публичные призывы к терроризму и посягательству на жизнь чиновников и силовиков (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на УФСБ по Челябинской области.

По данным Ural Press, Матвей Безбородов является сторонником запрещенной в РФ террористической организации.

Согласно информации следствия, мужчина опубликовал в соцсетях посты с призывами к террористической деятельности и посягательству на жизнь представителей органов государственной власти.

До этого сообщалось, что Второй Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Забайкальского края к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за поддержку теракта в Крыму и призыв ликвидировать президента России Владимира Путина.

Ранее в Москве программиста, спонсировавшего ВСУ, осудили на 15 лет за госизмену.

