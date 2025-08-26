Московский программист получил длительный тюремный срок за госизмену

В Москве программиста, спонсировавшего ВСУ, осудили на 15 лет за госизмену

Московский городской суд вынес приговор в отношении программиста Сергея И., признав его виновным в госизмене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что в феврале 2022 года мужчина перевел 500 долларов США на счет фонда, собирающего средства для закупки вооружения, боеприпасов, обмундирования и экипировки для бойцов ВСУ. Программиста приговорили к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере более 5 млн рублей. Также ему ограничили свободы сроком на 1,5 года.

До этого военный суд приговорил жительницу Крыма к 15 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта по заданию спецслужб Украины (СБУ). По информации следствия, девушка по заданию СБУ планировала поджечь релейный шкаф на железной дороге. Крымчанку задержали в Симферополе, позднее ФСБ обнародовала видео с задержанной.

Ранее в Ростове-на-Дону инженер получил 13,5 года за передачу данных для Украины.