На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд Севастополя вынес приговор мужчине по делу о госизмене

В Севастополе мужчине дали 14 лет за передачу данных о технике ВМФ
true
true
true
close
Shutterstock

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении 45-летнего местного жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.

В ведомстве отмечают, что с июля по сентябрь 2024 года мужчина был завербован в WhatsApp представителями спецподразделения вооруженных сил Украины. Житель Севастополя согласился за оплату собирать и передавать сведения военного характера. Мужчина, по заданию спецподразделения, сделал фотографии мест размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота, а после переслал их вербовщику.

В прокуратуре утверждают, что также житель Севастополя вступил в Telegram-канал, координируемый Службой безопасности Украины для осуществления в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. Там осужденный пересылал сделанные им видео дислокации и перемещения вертолетов войск нацгвардии РФ.

Суд назначил мужчине 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

До этого Московский городской суд вынес приговор в отношении программиста Сергея И., признав его виновным в госизмене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Ростове-на-Дону инженер получил 13,5 года за передачу данных для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами