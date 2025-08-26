Суд Севастополя вынес приговор мужчине по делу о госизмене

В Севастополе мужчине дали 14 лет за передачу данных о технике ВМФ

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении 45-летнего местного жителя. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры города.

В ведомстве отмечают, что с июля по сентябрь 2024 года мужчина был завербован в WhatsApp представителями спецподразделения вооруженных сил Украины. Житель Севастополя согласился за оплату собирать и передавать сведения военного характера. Мужчина, по заданию спецподразделения, сделал фотографии мест размещения и передвижения конкретных кораблей Черноморского флота, а после переслал их вербовщику.

В прокуратуре утверждают, что также житель Севастополя вступил в Telegram-канал, координируемый Службой безопасности Украины для осуществления в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. Там осужденный пересылал сделанные им видео дислокации и перемещения вертолетов войск нацгвардии РФ.

Суд назначил мужчине 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

До этого Московский городской суд вынес приговор в отношении программиста Сергея И., признав его виновным в госизмене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Ростове-на-Дону инженер получил 13,5 года за передачу данных для Украины.