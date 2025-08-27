На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, как можно было спасти альпинистку Наговицину

Альпинист Киселев призвал принять меры безопасности в горах из-за Наговициной
Telegram-канал «Mash»

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев призвал задуматься над дополнительной безопасностью альпинистов при восхождении на горы в связи с инцидентом с россиянкой Натальей Наговициной, которую не могут эвакуировать с вершины пика Победы. Соответствующее заявление он сделал в беседе с изданием aif.ru.

В качестве примера специалист также предложил изменить суммы страховок. Он напомнил, что на Эльбрусе после нескольких резонансных дел установили хижину, в которой можно переждать непогоду. Это спасло многие группы альпинистов, отметил Киселев.

«Подобные решения можно осуществить и на пике Победы. Но только неизвестно, за чей счет и какими усилиями это будут делать», — продолжил эксперт.

Кроме того, он заявил о необходимости дежурства спасательного отряда, который в ходе сезона может находиться всегда в готовности.

«Также какая-то заброска снаряжения, различных запасов, которые на экстремальный случай будут ждать где-то на середине маршрута», — добавил Киселев.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 августа сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку по факту инцидента в горах Киргизии.

Ранее стало известно, что МВД Киргизии проверит организаторов восхождения Наговициной.

