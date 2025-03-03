Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за покушение на него

Митрополит Тихон попросил о встрече с задержанными за попытку покушения на него

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) обратился с просьбой о личной встрече с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, задержанными по подозрению в подготовке покушения на него. Об этом в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» сообщил ведущий Дмитрий Киселев.

«По нашим данным, владыка Тихон официально запросил возможность встречи с задержанными. Ему пообещали рассмотреть эту просьбу», — заявил Киселев.

28 февраля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Москве двух человек — помощника епископа Дениса Поповича и клирика Никиту Иванковича, которые подозреваются в подготовке теракта против митрополита Крымского Тихона.

В заявлении спецслужбы говорится, что в декабре они получили самодельную бомбу и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Ранее появились подробности о клирике, готовившем теракт против митрополита Тихона.