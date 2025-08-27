Фигуранты дела о покушении на митрополита Тихона связаны с зарубежным криминалом

Фигуранты дела о попытке покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) связаны с криминальными кругами за границей. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказались судебные документы.

«Попович Д.Е. ... имеет криминальные связи за пределами Российской Федерации... обладает навыками конспирации и противодействия деятельности правоохранительных органов, приобретенными в процессе осуществления противоправной деятельности», — говорится в материалах.

Аналогичная информация приводится и в досье второго фигуранта.

28 февраля сотрудники ФСБ задержали в Москве двух человек по подозрению в подготовке теракта в отношении митрополита. По данным спецслужбы, в декабре они получили самодельную бомбу из Украины и должны были осуществить теракт во время пребывания митрополита в Москве. Один из задержанных заявил, что взрывчатку должны были установить в Сретенском монастыре. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

21 августа Попович и Иванкович в ходе заседания суда не признали вину.

Ранее Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона.